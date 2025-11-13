PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Kind bei Unfall schwerverletzt

Seebad Ahlbeck (Usedom) (ots)

Am heutigen Donnerstag, 13. November 2025, kam es gegen 13:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Ahlbecker Lindenstraße. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen habe ein 84-jähriger Deutscher mit seinem Pkw die Lindenstraße befahren. Auf Höhe der dortigen Gesamtschule sei plötzlich ein 10-jähriges ukrainisches Kind hinter einem Pkw, welches in einer Parkbucht hielt, auf die Fahrbahn getreten. Das Kind habe den herannahenden Pkw nicht bemerkt und der 84-Jährige den Zusammenstoß mit dem Jungen nicht mehr verhindern können.

Das Kind wurde durch den Unfall schwerverletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Fahrzeug des 84-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 15:05

    POL-NB: Unbekannte entwenden Ausschankwagen - Die Polizei sucht nach Zeugen

    Loitz (ots) - Am Morgen des 12. November 2025 wurde der Polizei der Diebstahl eines Schank-Anhängers gemeldet. Bislang unbekannte Tatverdächtige entwendeten den gewerblich genutzten Ausschankwagen offenbar zwischen dem 11.11.2025, 15:30 Uhr und dem 12.11.2025, 08:00 Uhr von einem Gewerbehof in der Straße Stadtfeld in Loitz. Nach bisherigen polizeilichen ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 09:57

    POL-NB: Umschlag mit Geld im Supermarkt gefunden - Polizei sucht nach Besitzer

    Pasewalk (ots) - Bereits am 27. Oktober 2025, gegen 17:30 Uhr, entdeckte eine aufmerksame Kundin im Eingangsbereich eines Supermarktes in der Pasewalker Bahnhofstraße einen Umschlag mit Bargeld. Diesen übergab sie an die Angestellten des Marktes, wo der Umschlag zunächst verwahrt wurde. Da sich bislang niemand auf der Suche nach dem Umschlag im Supermarkt gemeldet ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 08:59

    POL-NB: Zusammenstoß mit Baum - Mann durch Unfall verstorben

    Alt Schwerin (ots) - Gestern Abend kurz vor Mitternacht haben Zeugen bei der Polizei einen Unfall auf der B 192 kurz hinter dem Abzweig nach Glashütte gemeldet. Bei dem Unfall ist der Fahrzeugführer, der allein im Auto war, nach aktueller Kenntnis sofort verstorben. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Mann in seinem Wagen in Richtung Alt Schwerin unterwegs war. Kurz hinter dem Abzweig nach Glashütte ist das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren