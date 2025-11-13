PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Greifswald

Greifswald (LK VG) (ots)

Am 13.11.2025 gegen 18:35 Uhr kam es in der Rubenowstraße in 
Greifswald zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss.

Der 64-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Pkw BMW befuhr die 
Rubenowstraße aus Richtung Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Domstraße. 
Auf Höhe der Universität kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts auf 
den Gehsteig, auf der sich eine bisher unbekannte Fußgängerin befand.
Diese konnte nur durch einen Sprung beiseite verhindern, vom Fahrzeug
erfasst zu werden. Im weiteren Verlauf beabsichtigte der Fahrer nach 
links in die Domstraße abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam er beim 
Abbiegevorgang nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen 
parkenden Pkw. Der Fahrzeugführer wurde durch den Zusammenstoß 
leichtverletzt. Eine durchgeführte Atemalkoholmessung ergab 3,12 
Promille. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und sein 
Führerschein beschlagnahmt. Ein Ermittlungsverfahren wurde 
eingeleitet. 

Beim Eintreffen der Funkwagenbesatzung am Unfallort konnte die 
Fußgängerin nicht mehr angetroffen werden. Diese wird gebeten, sich 
im Polizeihauptrevier in Greifswald unter der Telefonnummer 
03834/5400, in jeder anderen Polizeidienststelle, oder über die 
Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden. 

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 3.000 EUR. 

Im Auftrag

David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

