Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Greifswald

Greifswald (LK VG) (ots)

Am 13.11.2025 gegen 18:35 Uhr kam es in der Rubenowstraße in Greifswald zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Der 64-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Pkw BMW befuhr die Rubenowstraße aus Richtung Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Domstraße. Auf Höhe der Universität kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts auf den Gehsteig, auf der sich eine bisher unbekannte Fußgängerin befand. Diese konnte nur durch einen Sprung beiseite verhindern, vom Fahrzeug erfasst zu werden. Im weiteren Verlauf beabsichtigte der Fahrer nach links in die Domstraße abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam er beim Abbiegevorgang nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen parkenden Pkw. Der Fahrzeugführer wurde durch den Zusammenstoß leichtverletzt. Eine durchgeführte Atemalkoholmessung ergab 3,12 Promille. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Beim Eintreffen der Funkwagenbesatzung am Unfallort konnte die Fußgängerin nicht mehr angetroffen werden. Diese wird gebeten, sich im Polizeihauptrevier in Greifswald unter der Telefonnummer 03834/5400, in jeder anderen Polizeidienststelle, oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 3.000 EUR. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

