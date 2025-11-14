PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsgefährdende Fahrweise - Unfallverursacher festgestellt

Ribnitz-Damgarten (LK Vorpommern-Rügen) (ots)

Am gestrigen Donnerstag (13.11.2025) gegen 19:00 Uhr, erhielt das Polizeirevier Ribnitz-Damgarten den Hinweis eines aufmerksamen Autofahrers, der auf der Landesstraße 191 zwischen Ribnitz und Dänschenburg ein verkehrsgefährdend fahrendes Fahrzeug bemerkte. Der PKW der Marke Mercedes-Benz war nach Zeugenaussage zuvor mit der Leitplanke kollidiert und hatte seine Fahrt anschließend offensichtlich fortgesetzt.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die eingesetzten Polizeikräfte den beschriebenen Pkw sowie dessen 77-jährigen deutschen Fahrzeugführer antreffen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann möglicherweise unter dem Einfluss von Medikamenten stand.

Die Beamten untersagten daraufhin die Weiterfahrt, beschlagnahmten den Führerschein und sicherten weitere Beweismittel. Gegen den Fahrzeugführer wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.

Die Polizei bittet weiterhin Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder der Fahrweise auf der L 191 geben können, sich unter der Telefonnummer 03821 / 875-0 im Polizeirevier Ribnitz-Damgarten, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeden anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

