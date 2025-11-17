PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Diebestour durchkreuzt

Koblenz (ots)

Am Abend des 16.11.2025 kam es in der Löhrstraße im Koblenzer Stadtteil Mitte zu einem Diebstahl eines hochwertigen E-Mountainbikes, welches auf offener Straße mittels Fahrradschloss an einem Fahrradständer angekettet war. Während der Anzeigenaufnahme vor Ort meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei, der ein solches Fahrrad unverschlossen bei sich im Hinterhof festgestellt hatte, was ihm merkwürdig vorkam. Wie sich nach der Überprüfung herausstellte, handelte es sich tatsächlich um das zuvor gestohlene E-Mountainbike. Offenbar wurde es an der Stelle durch den Täter für eine spätere Abholung zwischengelagert. Das Fahrrad konnte letztlich wieder der Besitzerin ausgehändigt werden. Mögliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 1 unter folgender Telefonnummer: 0261/92156-300.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale

Telefon: 0261/92156-110
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

