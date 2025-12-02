PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Einbruchversuch in einer Grillhütte auf dem Weihnachtsmarkt

Osnabrück (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntagabend 21:30 Uhr und Montagmorgen 11:30 Uhr kam es auf dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt, an der Straße Kohlbrink, zu einem Einbruchversuch in einer Grillhütte.

Bislang unbekannte Täter versuchten, sich gewaltsam Zutritt zu einer Hütte zu verschaffen. Aus ungeklärtem Grund ließen sie jedoch von ihrem Vorhaben ab, sodass sie nicht in das Innere der Hütte gelangten. Es entstand lediglich leichter Sachschaden.

Die Polizei Melle hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Polizei Melle unter der Telefonnummer 05422/92260 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

