Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Mehrere versuchte Einbrüche in Verkaufsstände auf dem Weihnachtsmarkt

Osnabrück (ots)

Zwischen Dienstag 22:00 Uhr und Mittwochmorgen 06:00 Uhr, kam es auf dem Osnabrücker Weihnachtsmarkt zu insgesamt sechs versuchten Einbrüchen in Verkaufsstände.

Bislang unbekannte Personen versuchten in diesem Zeitraum, gewaltsam in die jeweiligen Stände einzudringen. In zwei Fällen gelang es den Unbekannten, in das Innere der Verkaufsstände vorzudringen. Betroffen waren dabei Stände, in denen Handwerksartikel angeboten werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen konnte jedoch kein Diebesgut erlangt werden. Zur Höhe des entstandenen Schadens können ebenfalls derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise zum Geschehen geben können, sich bei der Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541 / 327 3203 zu melden

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell