LPI-G: Zu schnell unterwegs

Altenburg (ots) - Schmölln; In den späten Abendstunden am Freitag gerieten ein 42- und 21-Jähriger vor der Musikschule im Bereich des Brauereiteiches in Streit. In dessen Verlauf griff der 42-Jährige seinen Kontrahenten tätlich an, stieß diesen mehrfach zu Boden und malträtierte ihn mit Schlägen und Tritten. Dadurch erlitt der Geschädigte mehrfache Prellungen, sowie Hämatome und musste nach Erstversorgung durch ...

