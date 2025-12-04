Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Landkreis Osnabrück/Warendorf: Sechs Objekte im Fokus - Durchsuchungen nach Verdacht des Drogenhandels - Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück

Osnabrück (ots)

Die Polizei Osnabrück hat am Dienstagmorgen im Rahmen eines laufenden Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge mehrere Objekte durchsucht.

Das Verfahren wird seit Juli 2025 unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Osnabrück geführt und richtet sich gegen mehrere Beschuldigte im Alter zwischen 22 und 43 Jahren aus dem Südkreis sowie einen weiteren Tatverdächtigen aus dem Kreis Warendorf. Als Hauptbeschuldigter gilt ein 37-Jähriger, der gemeinsam mit seiner zwei Jahre jüngeren Lebensgefährtin im Fokus der Ermittlungen stand.

Im Zuge eines koordinierten Einsatzes durchsuchten Polizeikräfte insgesamt sechs Objekte, davon fünf im südlichen Landkreis und eines im angrenzenden Nordrhein-Westfalen. Ziel der Maßnahmen war die Sicherstellung von Beweismitteln, die Aufschluss über das Ausmaß und die Struktur der mutmaßlichen Taten geben können.

Bei den Durchsuchungen wurden unter anderem Betäubungsmittel, ein Revolver mit PTB-Zeichen, ein CO2-Revolver, Elektroschocker, eine Feinwaage, Bargeld in szenetypischer Stückelung, Verpackungsmaterial für Betäubungsmittel sowie Mobiltelefone aufgefunden und sichergestellt.

Gegen den Hauptbeschuldigten und dessen Lebensgefährtin erhärtete sich der Verdacht des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln, nun in Verbindung mit einer Waffe. Sechs weitere Beschuldigte stehen darüber hinaus im Verdacht des Handeltreibens beziehungsweise des Besitzes von Betäubungsmitteln.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei Osnabrück zu den Hintergründen und möglichen weiteren Beteiligten dauern weiterhin an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück