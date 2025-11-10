Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Mit Haftbefehl gesucht

Bundespolizei nimmt gesuchten 17-Jährigen fest

Bad Bentheim (ots)

Ein 17-Jähriger ist am Samstagabend am Bahnhof Bad Bentheim von der Bundespolizei verhaftet worden. Gegen den Jugendlichen lag ein Untersuchungshaftbefehl vor.

Bundespolizisten hatten den Jugendlichen mit deutscher und jordanischer Staatsangehörigkeit im Bahnhof Bad Bentheim kontrolliert. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass der 17-Jährige von der Justiz gesucht wurde. Ihm wird unter anderem Räuberische Erpressung, Verbreitung jugendpornographischer Inhalte und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort zur Last gelegt.

Da der 17-Jährige trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht zur Hauptverhandlung erschienen war, hatte ein Gericht die Untersuchungshaft angeordnet und Haftbefehl gegen ihn erlassen.

Nach einer Nacht im Polizeigewahrsam wurde der 17-Jährige Sonntagnachmittag einer Haftrichterin vorgeführt und im Anschluss an den Justizvollzug übergeben.

Darüber hinaus interessierte sich die Staatsanwaltschaft für den derzeitigen Aufenthaltsort des 17-Jährigen. Sie hatte den Jugendlichen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

