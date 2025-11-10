Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Offene Haftbefehle - Festgenommener muss für rund dreieinhalb Monate in Haft

Schöninghsdorf (ots)

Die Bundespolizei hat am Freitagmorgen bei der Grenzkontrolle an der deutsch-niederländischen Grenze einen 29-Jährigen festgenommen, gegen den zwei offene Haftbefehle vorlagen. Der Mann muss nun für rund dreieinhalb Monate ins Gefängnis.

Der 29-Jährige kam als Mitfahrer in einem Kleinbus aus den Niederlanden, als er im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen kurz vor acht Uhr in der Kontrollstelle an der B 402 bei Schöninghsdorf angehalten und kontrolliert wurde.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der 29-jährige Pole gleich mit zwei Haftbefehlen von der Justiz gesucht wurde. Aus einer Verurteilung wegen Fahren ohne Führerschein und Urkundenfälschung musste er eine Strafe von 2.000 Euro zahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 100 Tagen verbüßen. Im zweiten Fall hatte er in einen Ordnungswidrigkeitsverfahren die verhängte Geldbuße in Höhe von insgesamt 110 Euro nicht beglichen. Aufgrund des nicht gezahlten Beitrags wurde Erzwingungshaft von insgesamt 3 Tagen angeordnet.

Da der Mann die Beträge nicht begleichen konnte, wurde er verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell