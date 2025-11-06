Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Absage des Benefizkonzerts des Bundespolizeiorchesters in Bad Bentheim

Bad Bentheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Bad Bentheim und der Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

Das für Samstag, den 15. November 2025, im Forum des Burg-Gymnasiums geplante Benefizkonzert des Bundespolizeiorchesters Hannover in der Besetzung als "Bohemian Border Busters" muss leider abgesagt werden.

Trotz sorgfältiger Planung und vielfältiger Werbemaßnahmen blieb die Nachfrage nach den Eintrittskarten hinter den Erwartungen zurück. Eine zweckmäßige sowie organisatorisch sinnvolle Durchführung der Veranstaltung kann nicht gewährleistet werden.

Die Entscheidung zur Absage erfolgte nach sorgfältiger Abwägung und wurde gemeinsam von der Stadt Bad Bentheim und der Bundespolizei getroffen. Beide Veranstalter bedauern diesen Schritt ausdrücklich.

Das Konzert sollte nicht nur musikalisch begeistern, sondern auch einen Beitrag für den guten Zweck leisten. Der Reinerlös war zugunsten der Bundespolizei-Stiftung sowie des Projekts "Musikkreis" der Musikakademie Obergrafschaft vorgesehen

Bereits erworbene Eintrittskarten können über den jeweiligen Kaufweg zurückgegeben werden - also bei der Vorverkaufsstelle, an der die Tickets erworben wurden, oder online über www.reservix.de, sofern die Buchung dort erfolgt ist. Der gezahlte Ticketpreis wird in voller Höhe erstattet.

Für Rückfragen stehen zur Verfügung:

Touristinformation Bad Bentheim

E-Mail: info@badbentheim.de

Telefon: 05922 9833-0

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

E-Mail: pressestelle.badbentheim@polizei.bund.de

Telefon: 05924 7892-1020

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell