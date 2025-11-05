Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Für zwanzig Tage ins Gefängnis - Gesuchter 36-Jähriger von Bundespolizei festgenommen

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an der deutsch-niederländischen Grenze einen 36-Jährigen festgenommen, der per Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann schuldete der Justiz noch eine Geldstrafe von 1.000 Euro. Jetzt muss er für zwanzig Tage ins Gefängnis. Der 36-Jährige war Fahrgast in einem grenzüberschreitend verkehrenden Bus aus den Niederlanden nach Deutschland. Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen hatten Bundespolizisten den Bus gegen 00:10 Uhr auf dem Rastplatz Bentheimer Wald an der Autobahn 30 angehalten und kontrolliert.

Bei der Kontrolle des 36-jährigen Bulgaren stellten die Beamten fest, dass der Mann mit Haftbefehl von der Justiz gesucht wurde. Aus einer Verurteilung wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz musste er noch eine Geldstrafe von 1.000 Euro bezahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen verbüßen.

Da der Mann den offenen Geldbetrag nicht bezahlen konnte, wurde er in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt gebracht.

