Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
BPOL-BadBentheim: Per Haftbefehl gesucht
Mann muss ins Gefängnis
Rheine (ots)
Die Bundespolizei hat Samstagabend am Bahnhof Rheine einen 59-Jährigen festgenommen. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor.
Bundespolizisten hatten den Mann gegen 20:30 Uhr am Bahnhof Rheine kontrolliert. Ein Datenabgleich der Personalien im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass der 59-jährige deutsche Staatsangehörige per Haftbefehl von der Justiz gesucht wurde.
Aus einer Verurteilung wegen Sachbeschädigung musste er noch eine Geldstrafe von 500,- Euro begleichen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tagen verbüßen.
Da er den haftbefreienden Betrag nicht begleichen konnte, wurde der Mann von den Bundespolizisten in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.
