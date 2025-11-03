Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Per Haftbefehl gesucht

Mann muss ins Gefängnis

Bild-Infos

Download

Rheine (ots)

Die Bundespolizei hat Samstagabend am Bahnhof Rheine einen 59-Jährigen festgenommen. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor.

Bundespolizisten hatten den Mann gegen 20:30 Uhr am Bahnhof Rheine kontrolliert. Ein Datenabgleich der Personalien im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass der 59-jährige deutsche Staatsangehörige per Haftbefehl von der Justiz gesucht wurde.

Aus einer Verurteilung wegen Sachbeschädigung musste er noch eine Geldstrafe von 500,- Euro begleichen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tagen verbüßen.

Da er den haftbefreienden Betrag nicht begleichen konnte, wurde der Mann von den Bundespolizisten in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell