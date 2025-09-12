Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Schulbus aus dem Verkehr gezogen

Kaiserslautern (ots)

Einen als Schulbus eingesetzten Omnibus hat die Polizei am Freitag aus dem Verkehr gezogen. Der Grund: Er hatte so viele Mängel, dass er nicht mehr als verkehrssicher angesehen werden konnte.

Der besorgte Vater eines Schulkindes hatte sich am Freitagmorgen an die Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Westpfalz gewandt und einen Hinweis auf den Schulbus gegeben, der seiner Meinung nach "nicht in bestem Zustand" sei. Das beschriebene Fahrzeug konnte von den Einsatzkräften des Schwerverkehrkontrolltrupps wenig später in einem Kaiserslauterer Stadtteil am Ende seiner morgendlichen Schultour festgestellt werden. Der Bus wurde zu einem geeigneten Gelände gelotst und dort eingehend unter die Lupe genommen.

Bei der technischen Kontrolle fielen zahlreiche Mängel und Defekte auf - darunter ein Blech, das locker war und an einem Reifen auf der Fahrerseite schliff, ein Riss in einem Reifen an der Vorderachse, der so tief war, dass bereits das Gewebe des "Innenlebens" sichtbar wurde, ein fehlendes Auspuffendstück, wodurch sich Abgase im Innenbereich des Motorraums stauten und bereits eine Rückleuchte verdunkelt hatten, dazu ein undichtes Lenkgetriebe, eine undichte Abgasanlage, eine Funktionsstörung in der Luftfederung, ein defekter Blinker sowie eine Fehlermeldung bei der Motorkontrollleuchte und noch einiges mehr. Darüber hinaus lösten sich im Fahrgastraum des Busses an zwei Sitzen die Sitzbank. Und nicht zuletzt war das Fach, in dem sich der Verbandskasten sowie das Warndreieck befanden, verschlossen und der Schlüssel nicht auffindbar, so dass die Klappe nur durch Zerstörung hätte geöffnet werden können.

Ein Mechaniker der Halterfirma kam vor Ort und entfernte das Blech, das am Reifen schliff. Anschließend wurde dem Fahrer gewährt, den Bus vorsichtig und unter polizeilicher Begleitung zur hauseigenen Werkstatt zu bringen. Die Weiterfahrt und Nutzung für den Personenverkehr wurde bis zur Behebung aller Mängel untersagt. |cri

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste