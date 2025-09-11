PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Mehrere Unfälle durch Aquaplaning

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Abend des 11.09.2025 zog eine Starkregenfront quer über das Dienstgebiet der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern. In Folge dessen ereigneten sich mehrere Verkehrsunfälle mit teils hohem Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Kurz vor der Anschlussstelle Kusel der A62 kam beispielsweise der 46-jährige Fahrer eines Porsche von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Tragischerweise holte er den Sportwagen am heutigen Tage erst aus der Lackiererei ab. Die nun anstehenden Reparaturarbeiten dürften sich deutlich aufwendiger gestalten (siehe Lichtbild).

