BPOL-BadBentheim: Bewährung widerrufen - Bundespolizei verhaftet gesuchten 56-Jährigen

Die Bundespolizei hat letzte Nacht am Bahnhof Leer einen 56-Jährigen festgenommen. Er wurde per Haftbefehl gesucht.

Bundespolizisten hatten den Mann gegen 23:50 Uhr im Leeraner Bahnhof angetroffen und kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien des 56-jährigen Deutschen stellten die Beamten fest, dass der Mann von der Justiz mit Sicherungshaftbefehl gesucht wurde. Der Mann war wegen Trunkenheit im Verkehr zu einer Freiheitsstrafe von zwei Monaten verurteilt worden.

Die Vollstreckung der Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Weil der Mann seinen Bewährungsauflagen nicht nachkam und sein Aufenthaltsort unbekannt war, hatte das zuständige Gericht die Bewährung widerrufen und Haftbefehl gegen ihn erlassen. Nach einer Nacht im Polizeigewahrsam wurde der Mann wurde heute Vormittag einem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Darüber hinaus interessierte sich die Justiz für den aktuellen Aufenthaltsort des Mannes, sie hatte ihn zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

