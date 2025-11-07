Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Europaweite Fahndung - Bundespolizei nimmt gesuchte 41-Jährige fest

Schüttorf (ots)

Zivilfahnder der Bundespolizei haben Donnerstagnachmittag eine international gesuchte 41-Jährige festgenommen. Gegen die Frau lag ein europäischer Haftbefehl zur Auslieferung an die ungarischen Behörden vor. Sie soll in ihr Heimatland ausgeliefert werden, wo sie sich wegen eines Eigentumsdeliktes vor Gericht verantworten muss. Aber auch ihre Mitfahrer erwarten Strafverfahren.

Die Frau war Mitfahrerin in einem PKW, der auf der Autobahn 31 in den Fokus der Zivilpolizisten geriet und kurz nach 15 Uhr auf dem Parkplatz Forsthaus angehalten und kontrolliert wurde. Bei der Kontrolle stellte sich zunächst heraus, dass der 40-jährige deutsche Fahrzeugführer keine Fahrerlaubnis besitzt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Ein 47-jähriger Mitfahrer und die 41-jährige Frau legten den Bundespolizisten bei der Kontrolle totalgefälschte ungarische Identitätskarten vor. Dafür erwarten die beiden jetzt Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und Mittelbarer Falschbeurkundung. Außerdem wurde bei der Durchsuchung des PKW eine weitere gefälschte ungarische ID-Karte aufgefunden, welche ebenfalls dem 47-jährigen Ungarn zugeordnet werden konnte.

Mittels Fingerabdrücken wurde die Identität der Frau und des Mannes zweifelsfrei geklärt. Ein Datenabgleich der Personalien der Frau ergab, dass gegen die 41-Jährige ein europäischer Haftbefehl existierte. Die Frau soll in Ungarn wegen eines Eigentumsdeliktes vor Gericht gestellt werden.

Die Frau wurde verhaftet. Nach einer Nacht im Polizeigewahrsam wurde sie heute einem Richter am Amtsgericht Nordhorn vorgeführt und die vorläufige Festhalteanordnung erlassen.

Im Anschluss wurde die Frau in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Das Auslieferungsverfahren liegt jetzt der zuständigen Generalstaatsanwaltschaft in Oldenburg vor.

