Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: 33-Jähriger musste in Untersuchungshaft

Bild-Infos

Download

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat Freitagmittag an der deutsch-niederländischen Grenze einen 33-Jährigen verhaftet. Gegen den Mann lagen gleich zwei Haftbefehle vor. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Der 33-Jährige kam als Beifahrer mit einem Auto aus den Niederlanden, als er im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen gegen 12:30 Uhr auf dem Rastplatz Bentheimer Wald an der Autobahn 30 angehalten und kontrolliert wurde.

Bei der Überprüfung der Personalien des 33-jährigen Türken stellten die Bundespolizisten fest, dass der Mann gleich mit zwei Haftbefehlen von der Justiz gesucht wird.

Aus einer Verurteilung wegen Fahren ohne Führerschein musste er eine Strafe von 1.000 Euro zahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tagen verbüßen. Diese konnte er bei den Beamten bezahlen.

Im zweiten Fall wird ihm der tätliche Angriff auf Vollstreckungsbeamte zur Last gelegt, weshalb ein Gericht die Untersuchungshaft angeordnet hatte und Haftbefehl gegen ihn erließ.

Nach seiner Verhaftung wurde der 33-Jährige noch am selben Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell