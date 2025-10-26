PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Versuchter Einbruch +++Verkehrsunfall mit 3 Fahrzeugen und mehreren Verletzten+++Sicherstellung eines Fahrzeuges nach vier Straftaten in acht Tagen+++

Bad Schwalbach (ots)

+++Versuchter Einbruch +++ Taunusstein-Wehen, Lortzingstraße, Samstag, 11.10.2025, 21.21 Uhr Der oder die Täter versuchten durch ein rückwärtiges Fenster in ein Einfamilienhaus einzusteigen. Vermutlich durch das Auslösen der vorhandenen Alarmanlage flüchteten die Täter ohne in das Haus zu gelangen. Der Schaden am Fenster wird auf 300 EUR geschätzt. Hinweise werden von der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Tel.-Nr. 06124-7078-0 gerne entgegengenommen.

+++Verkehrsunfall mit 3 Fahrzeugen und mehreren Verletzten+++ (Wö) Auf der K707 zwischen Idstein und Idstein-Ehrenbach ereignete sich am Samstag, den 25.10.2025 gegen 15:40 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und mehreren Verletzten. Ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus Mörfelden befuhr mit seinem BMW bei starkem Regen die K707 von Idstein kommend in Richtung Ehrenbach. In einer langgezogenen Linkskurve geriet dieser nach rechts auf den dortigen Grünstreifen. Bei dem Versuch dies zu korrigieren geriet er auf die Gegenfahrbahn und es kam zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 59-jährigen Frau aus Wiesbaden. Hinter dieser fuhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus Wetzlar, welcher nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und mit dem Fahrzeug der Wiesbadenerin zusammenstieß. Der Verursacher, sein Beifahrer und die Frau aus Wiesbaden wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. An zwei Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf 17.000 EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten war die Straße ca. 2 ½ Stunden lang voll gesperrt.

+++Sicherstellung eines Fahrzeuges nach vier Straftaten in acht Tagen+++ (Wö) Eine 65-jährige Frau aus dem Bereich Hünstetten verursachte am 17.10.2025 mit ihrem Fahrzeug einen Unfall unter Alkoholeinfluss im Bereich Limburg. Aufgrund des Vorfalls wurde ihr Führerschein sichergestellt. Bereits drei Tage später wurde sie, nach Hinweisen von Zeugen, wieder fahrend, diesmal ohne gültigen Führerschein und wieder unter Alkoholeinfluss stehend, im Bereich Hünstetten von einer Streife der Polizeistation Idstein angetroffen. Bei den Ermittlungen zum zweiten Fall ergaben sich weitere Zeugenhinweise, dass die Beschuldigte auch am 23.10. und 24.10.2025 fahrend, vermutlich alkoholisiert, gesehen wurde. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Wiesbaden wurde die Sicherstellung des Fahrzeuges angeordnet um eine weitere Teilnahme am Straßenverkehr zu unterbinden und andere Verkehrsteilnehmer zu schützen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell