PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Rücknahme Vermisstenfahndung

Bad Schwalbach (ots)

(am) Die heute Nachmittag veröffentlichte Vermisstenfahndung nach dem 14-jährigen Mädchen aus Oestrich-Winkel wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste konnte angetroffen und nach Hause gebracht werden. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06124) 7078-0
E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

