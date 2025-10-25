PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Rücknahme Vermisstenfahndung

Bad Schwalbach (ots)

(am) Die heute Nachmittag veröffentlichte Vermisstenfahndung nach dem 14-jährigen Mädchen aus Oestrich-Winkel wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste konnte angetroffen und nach Hause gebracht werden. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell