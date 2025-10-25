PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-RTK: Rücknahme Vermisstenfahndung
Bad Schwalbach (ots)
(am) Die heute Nachmittag veröffentlichte Vermisstenfahndung nach dem 14-jährigen Mädchen aus Oestrich-Winkel wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste konnte angetroffen und nach Hause gebracht werden. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.
