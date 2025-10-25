PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Fußgängerin angefahren und geflüchtet+++

Bad Schwalbach (ots)

Niedernhausen, Platter Straße,

Freitag, 24.10.2025, 15:35 Uhr,

(Wö) Eine Fußgängerin wurde in Niedernhausen beim Überqueren eines Fußgängerüberwegs von einem Pkw erfasst und leicht verletzt. Bereits am Freitag, den 24.10.2025 ereignete sich um 15:35 Uhr eine Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden in der Platter Straße in Niedernhausen. Die 54-jährige geschädigte Fußgängerin wollte in der Platter Straße in Niedernhausen, zwischen einem Lebensmittelgeschäft und einer Bahnunterführung den Zebrastreifen überqueren. Nach wenigen Schritten wurde sie von einem Pkw, welcher aus Richtung Bahnhofstraße kam, erfasst und dabei leicht verletzt. Der Fahrer sprach die Fußgängerin kurz an, entschuldigte sich und fuhr weiter ohne seine Daten anzugeben und seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen silbernen, bzw. hellen PKW gehandelt haben. Zum Kennzeichen ist nur bekannt, dass es sich um ein RÜD-Kennzeichen mit der Ziffer 400 handelte. Der Fahrer des Pkw wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 70 Jahre alt, ca. 165 cm groß, dunkel melierte graue Haare, schlank, unrasiert. Der Mann war bekleidet mit einer schwarzen Jeanshose und einer blauen Jacke. Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Fahrer nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer 06126-93940 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell