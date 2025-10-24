PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Wohnhaus +++ Versuchter Einbruch in Spielothek +++ Diebstahl bei Elektrofirma

Bad Schwalbach (ots)

Mittwoch, 22.10.2025, 16:00 Uhr - Donnerstag, 23.10.2025, 16:00 Uhr (han) Von Mittwochnachmittag bis Donnerstagnachmittag kam es in einem Einfamilienhaus in Waldems-Bermbach zu einem Einbruch. Die bislang unbekannten Täter zerstörten ein Fenster im 1. Obergeschoss und stiegen mit Hilfe einer Leiter in das Wohnhaus in der Höhenstraße ein. Dort konnten sie einige Wertgegenstände erbeuten und vom Tatort flüchten.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Versuchter Einbruch in Spielothek,

Idstein, Auroffer Straße,

Donnerstag, 23.10.2025, 05:30 Uhr

(han) Zu einem Einbruchsversuch in eine Spielothek kam es am frühen Dienstagmorgen in der Auroffer Straße in Idstein. Die bislang unbekannten Täter hebelten gegen 05:30 Uhr das in der Fassade verankerte Fenstergitter und anschließend das entsprechende Fenster auf, um in das Gebäude zu kommen. Das dadurch ausgelöste Alarmsystem verschreckte die Täter jedoch, sodass diese ohne Beute das Weite suchten.

Mindestens ein Täter soll komplett schwarz gekleidet und vermummt gewesen sein.

Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Diebstahl von Altmetall bei Elektrofirma,

Hünstetten-Beuerbach, Neumühlstraße,

Donnerstag, 16.10.2025, 14:00 Uhr bis Donnerstag, 23.10.2025, 10:30 Uhr

(han) Über den Zeitraum von Donnerstagnachmittag, 16.10.2025 bis Donnerstagmorgen, 23.10.2025 kam es in Hünstetten-Beuerbach zu einem Diebstahl auf einem Firmengelände. Die bislang unbekannten Täter betraten zu einem unbekannten Zeitpunkt den Hof eines Fachhandels in der Neumühlstraße und stahlen dort eine Wertstofftonne mitsamt Inhalt. Bei dem Diebesgut handelt es sich um Altmetall.

Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

