POL-RTK: Einbrecher haben Schmuck im Visier +++ Vandalismus und rechte Symbole angebracht

1. Einbrecher haben Schmuck im Visier,

Waldems-Steinfischbach, Berliner Straße, Dienstag, 21.10.2025, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 22.10.2025, 08:00 Uhr

(fh)Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen gelangten Einbrecher in Waldems-Steinfischbach an Schmuck. Im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 08:00 Uhr kletterten die Täter über den Zaun eines Nachbargrundstücks auf das Gelände des Wohnhauses in der Berliner Straße und machten sich an der Terassentür zu schaffen. Die Tür gab nach, sodass die Täter die Wohnräume betreten und nach Wertgegenständen durchsuchen konnten. Dabei stießen sie auf Schmuck und suchten damit das Weite.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

2. Vandalismus und rechte Symbole angebracht, Waldems-Esch, Landesstraße 3011, Sonntag, 19.10.2025, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 22.10.2025, 12:30 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Sonntagnachmittag bis Mittwochmittag beschädigten Unbekannte die Waldgruppe einer Kindertagesstätte in Waldems-Esch. Zu einem unbekannten Zeitpunkt suchten die Randalierer das Gelände nahe der Landesstraße 3011 zwischen Esch und Bermbach auf und beschädigten dort mehrere Gegenstände, welche sie unter anderem auch anzündeten. Weiterhin beschmierten sie mit verfassungsfeindlichen Symbolen ein Holzschild und ritzen mehrere Schriftzüge in eine Plane. Der Vandalismusschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt und nimmt Hinweise zu den Verursachern unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

