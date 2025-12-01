Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Kein Stehlgut bei Wohnungseinbruchdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Henstedt-Ulzburg (ots)

Am vergangenen Samstag (29.11.2025) ist es in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 19:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus der Straße Bleeken gekommen. Stehlgut sollen der oder die Täter hierbei nicht erlangt haben.

Im Tatzeitraum verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Haus. Dieses wurde dann oberflächlich durchsucht und das Haus danach in unbekannte Richtung verlassen. Gestohlen wurde nach ersten Ermittlungsergebnissen nichts.

Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Pinneberg. Dort hofft man auf Zeugenhinweise. Wer im Tatzeitraum verdächtige Feststellungen in Tatortnähe gemacht hat, kann dies über die Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de mitteilen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell