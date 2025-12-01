Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: BAB 23 - Halstenbek/Rellingen - Autokorso auf der Autobahn: Polizei sucht Zeugen

BAB 23 - Halstenbek/Rellingen (ots)

Am Freitagmittag (28.11.2025) wurde der Polizei gegen 12:30 Uhr ein ungewöhnlicher Fahrzeugverband auf der Bundesautobahn A23 gemeldet. Eine Anruferin hatte zuvor berichtet, dass eine Gruppe von fünf bis sechs Pkw auf der A23 in Fahrtrichtung Norden im Bereich Eidelstedt mit eingeschaltetem Warnblinklicht und stark reduzierter Geschwindigkeit unterwegs war.

Die beteiligten Fahrzeuge verschiedener Hersteller, darunter Porsche, Mercedes, Volkswagen und Opel, fuhren zeitweise nebeneinander auf beiden Fahrstreifen und blockierten dabei mit einer Geschwindigkeit von etwa 50 km/h den nachfolgenden Verkehr.

Der Autokorso verließ die A23 anschließend an der Anschlussstelle Halstenbek/Rellingen. Den eingesetzten Beamtinnen und Beamten des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn gelang es, das mutmaßliche Führungsfahrzeug anzuhalten und zu kontrollieren.

Bei dem Fahrer des grauen Porsche handelte es sich um einen 26-jährigen syrischen Staatsangehörigen aus Ellerbek. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr ermittelt. Die weiteren beteiligten Fahrzeuge entfernten sich in unbekannte Richtung.

Nach bisherigem Ermittlungsstand ist nicht ausgeschlossen, dass der Fahrzeugverband seine Fahrt bereits im Bereich Hamburg-Krohnstiegstunnel über die Bundesstraße 433, weiter auf der A7 und anschließend auf der A23 fortgesetzt hat.

Das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die Hinweise zum Vorfall geben können oder durch das Fahrverhalten der Gruppe gefährdet oder behindert wurden, sich unter der Telefonnummer 04121 40920 zu melden.

