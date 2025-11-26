Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Ellerau - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise nach Einbrüchen

Ellerau (ots)

Am Dienstag (25.11.2025) kam es in Ellerau zu zwei Einbrüchen. In beiden Fällen gelang es den unbekannten Tätern, in die Häuser einzudringen. In einem Fall überraschte ein Bewohner die Täter, die daraufhin die Flucht ergriffen. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zwischen 13:00 Uhr und 17:15 Uhr drangen die Einbrecher in der Straße Lohering vermutlich gewaltsam über eine Terrassentür in das Wohnhaus ein und durchsuchten vom Keller bis zum Obergeschoss das Gebäude nach Wertsachen. Angaben zu entwendeten Gegenständen können noch nicht abschließend gemacht werden. Die Täter entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung.

Gegen 17:40 Uhr schreckte die Rückkehr des Eigentümers eines Hauses im Mittelweg die dortigen Einbrecher auf. Der Geschädigte vernahm noch akustisch die flüchtenden Täter und verständigte sofort die Polizei. Trotz umgehender Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich konnten keine verdächtigen Personen angetroffen werden. Die Täter haben sich vermutlich gewaltsam über ein Fenster Zugang zum Einfamilienhaus verschafft. Es ist anzumerken, dass auch in diesem Fall nach jetzigem Ermittlungsstand keine Wertgegenstände entwendet wurden.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen zu den Einbruchstaten. Zeugen, die in den angegebenen Zeiträumen in der Nähe der genannten Orte verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise können telefonisch unter 04101 202-0 oder per E-Mail (SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de) bei der Polizei eingereicht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell