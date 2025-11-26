Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt - Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Wohnungseinbruchdiebstahl

Bad Bramstedt (ots)

Am 25.11.2025 (Dienstag) ist es im Bissenmoorweg zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen hierbei nichts.

Der oder die Täter verschafften sich in einem Tatzeitraum zwischen 11:50 Uhr und 19:30 Uhr gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Hierzu wurden Schränke und Schubladen geöffnet

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde hierbei kein Stehlgut erlangt und die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Sachdienliche Hinweise über Personen oder Fahrzeuge, die im Tatzeitraum in Tatortnähe aufgefallen sind, können über die Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail an sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell