Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Deidesheim) Sachbeschädigung; Zeugen gesucht

Deidesheim (ots)

Einen Schaden von mehreren tausend Euro haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (11./12. Juni) in Deidesheim angerichtet. Neun Glasscheiben zerstörten sie an einem Wohn- und Geschäftsanwesen in der Weinstraße. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, können sich unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de bei der Polizei melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell