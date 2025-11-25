Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tornesch - Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Tornesch (ots)

Am Montag (24. November 2025) kam es an der Einmündung der Straße Oha und der Ahrensloher Straße in Uetersen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Pkw kollidierten. Dabei wurde ein 67-jähriger Mann schwer verletzt, der Fahrer des anderen Fahrzeugs, ein 59-jähriger Mann aus Tornesch, erlitt leichte Verletzungen.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der 67-jährige Elmshorner mit seinem schwarzen Hyundai die Straße Oha in Richtung Pinneberg. Zur gleichen Zeit hielt der 59-jährige Mercedesfahrer verkehrsbedingt am Ende der Ahrensloher Straße vor der Ampel an, um nach links in die Straße Oha abzubiegen. Nachdem der Mercedesfahrer seine Fahrt fortsetzte, kollidierte er mit dem Hyundai des Elmshorners, der ebenfalls in den Einmündungsbereich fuhr.

Der 67-Jährige zog sich bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 59-jährige Fahrer des Mercedes wurde leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Zeugen, die den Vorfall oder den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zur Ampelschaltung im Bereich der Einmündung machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Uetersen zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04122 7053-0 entgegengenommen.

