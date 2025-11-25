Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Polizei kontrolliert Einhaltung der Winterreifenpflicht

Kaltenkirchen (ots)

Pünktlich zum Wintereinbruch mit ersten Schneefällen hat das Polizeirevier Kaltenkirchen eine Kontrolle zur Einhaltung der Winterreifenpflicht angesetzt.

Am gestrigen Montag (24.11.2025) haben Beamte an mehreren Stellen im Stadtgebiet Fahrzeuge kontrolliert und dabei besonderes Augenmerk auf die Bereifung gelegt. Im Zeitraum von 08:30 Uhr bis 13:00 Uhr wurden insgesamt ca. 200 Fahrzeuge kontrolliert. In 13 Fällen stellten die Einsatzkräfte Verstöße fest und leiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

In Deutschland besteht eine situative Winterreifenpflicht, die bei winterlichen Straßenverhältnissen wie Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch sowie Eis- oder Reifglätte gilt. Das Fahren ohne geeignete Reifen bei entsprechenden Wetterbedingungen wird mit einem Bußgeld ab 60 Euro und 1 Punkt in Flensburg geahndet.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell