Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Polizei bittet um Zeugenhinweise zu drei Einbruchdiebstählen

Henstedt-Ulzburg (ots)

Am vergangenen Freitag (21.11.2025) ist es in Henstedt-Ulzburg zu gleich drei Wohnungseinbruchdiebstählen gekommen. Die Tatzeiten liegen alle am späten Nachmittag bis in den frühen Abend.

In der Straße Düstelstücken kam es zu zwei Taten. In der Zeit zwischen 14.16 Uhr und 18.13 Uhr verschafften sich unbekannte Täter über ein Fenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus und durchsuchten die Räumlichkeiten nach möglichen Wertgegenständen. Nach ersten Ermittlungen haben der oder die Täter kein aus ihrer Sicht geeignetes Stehlgut gefunden.

In der Nachbarschaft kam es dann zu einer weiteren Tat in der Straße Düstelstücken, die sich nach derzeitigem Kenntnisstand in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 18.30 Uhr ereignet haben soll. In diesem Fall richteten der oder die Täter erheblichen Sachschaden an. An gleich mehreren möglichen Zugängen wurde versucht, sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen, was letztlich nicht gelang. Der oder die Täter entfernten sich, ohne das Haus betreten zu haben.

Eine dritte Tat ereignete sich zwischen 16.10 Uhr und 19.45 Uhr in der Straße Hohenbergen. Nachdem der oder die Täter sich gewaltsam Zutritt verschafft hatten, wurden sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Es wurden Uhren, Schmuck und eine Handtasche entwendet. Anschließend entfernte man sich in unbekannte Richtung. Der Schaden bei dieser Tat wird nach derzeitigem Kenntnisstand auf über 30.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zu allen drei Fällen führt die Kriminalpolizei Pinneberg. Dort nimmt man sachdienliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die im Tattzeitraum in Tatortnähe aufgefallen sind, unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell