Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Unbekannte entwenden Winterjacken bei Wohnungseinbruch - Kriminalpolizei auf der Suche nach Zeugen

Norderstedt (ots)

Am Donnerstag (20.11.2025) ist es tagsüber in der Hans-Salb-Straße in Norderstedt-Glashütte zu einem Einbruch in Einfamilienhaus gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich unbekannte Täter im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 18:55 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zugang zum Objekt und durchsuchten vereinzelte Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Letztendlich entwendete man zwei Winterjacken der Marke Wellensteyn im Gesamtwert von vorläufig geschätzten 800 Euro. Die Unbekannten flüchteten anschließend über den rückwärtigen Bereich in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen in Tatortnähe. Sachdienliche Mitteilungen zur Tat werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

