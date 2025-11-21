Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Boostedt - Zeugenaufruf nach Einbruch in Wohnhaus

Boostedt (ots)

Am Donnerstag (20.11.2025) ereignete sich im Erlenweg in Boostedt ein Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 08:30 Uhr und 19:30 Uhr vermutlich gewaltsam Zugang zum Gebäude über ein Fenster und durchwühlten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Der genaue Umfang des Stehlguts konnte bislang nicht abschließend ermittelt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wird um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Tatortes gebeten, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Pinneberg in Verbindung zu setzen. Dies ist sowohl telefonisch unter der Rufnummer 04101 202-0 als auch schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de möglich.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell