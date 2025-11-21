PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SE: Elmshorn - Folgemeldung zu https:// t1p.de/vz87q - Verpuffung in Betriebshalle

Elmshorn (ots)

Am Donnerstagnachmittag (20.11.2025) ist es in der Robert-Bosch-Straße bei einem dortigen Produktionsbetrieb für zahnmedizinische Produkte zu einer Verpuffung gekommen, im Zuge dessen eine Person schwer und eine Person leicht verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 15:30 Uhr in einer Lagerhalle im Rahmen des Produktionsablaufs vermutlich zu einer chemischen Reaktion und im weiteren Verlauf zu einer Verpuffung im Gebäude. Ein 60-jähriger Mitarbeiter aus dem Kreis Steinburg erlitt schwere Verbrennungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Ein weiterer anwesender Mitarbeiter atmete Rauchgase ein und wurde leicht verletzt.

Die polizeiliche Maßnahmen am Ereignisort dauerten am gestrigen Tag bis 18:07 Uhr an.

Die Ursache für die Verpuffung konnte bisher nicht festgestellt werden. Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die Übermittlungen übernommen und prüft, ob schuldhaftes Handeln einer Person ursächlich für das Ereignis sein könnte. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe wird voraussichtlich eine Begutachtung mit Unterstützung eines Sachverständigen des Landeskriminalamts Schleswig-Holstein stattfinden.

Zu weiteren Einzelheiten der verwendeten Chemikalien können bisher keine Aussagen getroffen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Jens Zeidler
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

