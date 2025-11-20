PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Person bei Verpuffung schwer verletzt - RTHub auf Anflug

Elmshorn (ots)

Am heutigen Nachmittag ist es in einer Firma in der Robert-Bosch-Straße zu einer Verpuffung gekommen.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/6163051

Eine Person wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Verpuffung war auf das Firmengebäude beschränkt. Eine Außenwirkung hat es nach derzeitigen Erkenntnissen nicht gegeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Michael Bergmann
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

  • 20.11.2025 – 16:33

    POL-SE: Elmshorn - Person bei Verpuffung schwer verletzt - RTHub auf Anflug

    Elmshorn (ots) - Aktuell kommt es in Elmshorn zu einem Rettungseinsatz wegen einer Verpuffung, bei der zwei Personen, eine Person schwer, verletzt wurden. Nähere Erkenntnisse liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht vor. Nach derzeitiger Einschätzung kommt es jedoch zu keinerlei Gefährdung der Öffentlichkeit. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Bad ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 14:34

    POL-SE: Rellingen - Drogenfund bei Verkehrskontrolle: Polizei stellt Rauschgift sicher

    Rellingen (ots) - Am Mittwoch (19.11.2025) entdeckte eine Polizeistreife bei einer Verkehrskontrolle in der Straße Ehmschenkamp in Rellingen Betäubungsmittel und weitere Beweismittel in einem Fahrzeug. Die beiden Insassen des Pkw, ein polnischer Staatsangehöriger im Alter von 37 und ein deutscher Staatsangehöriger im Alter von 40 Jahren, wurden daraufhin vorläufig ...

    mehr
