POL-SE: Elmshorn - Person bei Verpuffung schwer verletzt - RTHub auf Anflug
Elmshorn (ots)
Am heutigen Nachmittag ist es in einer Firma in der Robert-Bosch-Straße zu einer Verpuffung gekommen.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/6163051
Eine Person wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Die Verpuffung war auf das Firmengebäude beschränkt. Eine Außenwirkung hat es nach derzeitigen Erkenntnissen nicht gegeben.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg
Michael Bergmann
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de
Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell