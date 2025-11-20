Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Person bei Verpuffung schwer verletzt - RTHub auf Anflug

Elmshorn (ots)

Am heutigen Nachmittag ist es in einer Firma in der Robert-Bosch-Straße zu einer Verpuffung gekommen.

Eine Person wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Verpuffung war auf das Firmengebäude beschränkt. Eine Außenwirkung hat es nach derzeitigen Erkenntnissen nicht gegeben.

