Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Person bei Verpuffung schwer verletzt - RTHub auf Anflug

Elmshorn (ots)

Aktuell kommt es in Elmshorn zu einem Rettungseinsatz wegen einer Verpuffung, bei der zwei Personen, eine Person schwer, verletzt wurden.

Nähere Erkenntnisse liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht vor. Nach derzeitiger Einschätzung kommt es jedoch zu keinerlei Gefährdung der Öffentlichkeit.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell