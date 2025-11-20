PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Barmstedt - Häufung von Vandalismustaten im Stadtgebiet - Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Barmstedt (ots)

In den vergangenen Wochen ist es zu einer Häufung von Vandalismustaten im Stadtgebiet gekommen.

Zu den Taten der jüngeren Vergangenheit zählen mehrere Sachbeschädigungen an Fahrrädern und einzelne Taten an Pkw. In einigen Fällen wurden Eier gegen Hauswände und Pkw geworfen oder böllernde Personen zogen durch den Ort.

Bei zwei Vorfällen am 10.11.2025 und am 17.11.2025 wurden in der Schulstraße Fahrräder an dem Fahrradständer vor der dortigen Sporthalle beschädigt. In beiden Fällen liegen die Tatzeiten jeweils in den Abendstunden zwischen 18.30 Uhr und 20.30 Uhr.

Die Polizeistation Barmstedt bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu einzelnen Taten machen können, werden um telefonische Kontaktaufnahme über die Rufnummer 04123-68408-0 gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Michael Bergmann
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

