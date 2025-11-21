Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tornesch - Hinweise nach Wohnungseinbruch erbeten

Tornesch (ots)

Am Mittwoch (19.11.2025) ist es in der Heimstättenstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, bei dem Unbekannte Bargeld und Schmuck entwendeten.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei gelangten unbekannte Täter in einem Zeitraum 14:30 Uhr bis 18:45 Uhr gewaltsam über ein Fenster in die Wohnräume und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten im Erdgeschoss.

Mit einer niedrigen dreistelligen Summe Bargeld und Schmuck in bisher unbekannter Anzahl entfernten sich die Täter anschließend über den rückwärtigen Garten.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen und nimmt sachdienliche Hinweise zur Tat und zu verdächtigen Personen unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

