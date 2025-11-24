Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Unbekannte Täter erbeuten Schmuck und Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Kaltenkirchen (ots)

Am 23.11.2025 (Sonntag) ist es in der Zeit von 13.00 Uhr bis 21.15 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in der Ortelsburger Straße gekommen.

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Einfamilienhaus und durchsuchten anschließend sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Hierbei gefundener Schmuck und Bargeld sowie ein dunkelblauer Rucksack wurden entwendet, bevor man sich in unbekannte Richtung vom Tatort entfernte. Der Gesamtschaden wurde nach vorläufiger Schätzung mit ca. 2500 Euro beziffert.

Die Ermittlungen zu dieser Tat führt die Kriminalpolizei Pinneberg. Zeugen, die auffällige Feststellungen zu Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe gemacht haben, können dies unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de mitteilen.

