PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt - Kriminalpolizei ermittelt zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäusern

Bad Bramstedt (ots)

Am Donnerstag (20.11.2025) ist es im Bissenmoorweg und im Stormarnring jeweils zu Einbrüchen in Einfamilienhäuser gekommen.

Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich in beiden Fällen gewaltsam über eine Tür am Haus Zugang und durchsuchte diverse Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Pinneberg können die Taten im Bissenmoorweg von 17:15 Uhr bis 22:00 Uhr sowie im Stormarnring von 07:40 Uhr bis 19:15 Uhr eingegrenzt werden. Nach bisherigen Stand fehlte eine Goldkette aus dem zweitgenannten Objekt.

Tatzusammenhänge kann die Polizei aufgrund der örtlichen Nähe der Tatorte und der zeitlichen Überschneidungen nicht ausschließen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen zu den beiden Einbrüchen und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen in jeweiliger Tatortnähe. Sachdienliche Mitteilungen zu den Taten werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Jens Zeidler
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 11:34

    POL-SE: Tornesch - Hinweise nach Wohnungseinbruch erbeten

    Tornesch (ots) - Am Mittwoch (19.11.2025) ist es in der Heimstättenstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, bei dem Unbekannte Bargeld und Schmuck entwendeten. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei gelangten unbekannte Täter in einem Zeitraum 14:30 Uhr bis 18:45 Uhr gewaltsam über ein Fenster in die Wohnräume und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten im Erdgeschoss. Mit einer niedrigen ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 10:06

    POL-SE: Elmshorn - Folgemeldung zu https:// t1p.de/vz87q - Verpuffung in Betriebshalle

    Elmshorn (ots) - Am Donnerstagnachmittag (20.11.2025) ist es in der Robert-Bosch-Straße bei einem dortigen Produktionsbetrieb für zahnmedizinische Produkte zu einer Verpuffung gekommen, im Zuge dessen eine Person schwer und eine Person leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 15:30 Uhr in einer Lagerhalle im Rahmen des Produktionsablaufs ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren