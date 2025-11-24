Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Quickborn (ots)

Am 23.11.2025 (Sonntag) ist es in der Zeit zwischen 10.15 Uhr und 22.05 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl im Harksheider Weg gekommen.

Im Tatzeitraum verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Hierbei wurden diverse Schubladen ausgeräumt. Anschließend entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung. Ob und gegebenenfalls was bei der Tat gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.

Die Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Auffälligkeiten in Tatzeit-/und Tatortnähe können dort unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de mitgeteilt werden.

