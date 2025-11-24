Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld (Kreis Pinneberg) - Einbrüche in Schenefeld: Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

Schenefeld (Kreis Pinneberg) (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 19. und 22. November 2025 kam es in Schenefeld (Kreis Pinneberg) zu mehreren Einbrüchen. In allen Fällen drangen unbekannte Täter in Wohnhäuser ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertsachen. In einem Fall überraschte ein Bewohner die Täter, die daraufhin die Flucht ergriffen. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Im Zeitraum vom 19. November 2025, 20:00 Uhr, bis zum 22. November 2025, 15:20 Uhr, drangen ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Hermann-Löns-Straße ein. Die Täter verschafften sich vermutlich gewaltsam über ein Fenster Zugang, durchsuchten das Gebäude und öffneten sämtliche Schränke und Kommoden. Angaben zu entwendeten Gegenständen können noch nicht abschließend gemacht werden. Die Täter entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung.

Zwischen dem 20. November 2025, 11:00 Uhr, und dem 22. November 2025, 08:30 Uhr, kam es zu einem weiteren Einbruch in der Fritz-Tarnow-Straße. Hier verschafften sich die Täter vermutlich über ein Dachfenster gewaltsam Zugang zum Wohnhaus und durchsuchten das Interieur nach Wertsachen. Auch hier steht das mögliche Stehlgut noch nicht fest.

In der Fritz-Lau-Straße wurde zwischen dem 21. November 2025, 11:00 Uhr, und dem 22. November 2025, 19:00 Uhr, ebenfalls vermutlich ein Fenster im Dachgeschoss gewaltsam geöffnet. Nachdem die Täter in das Gebäude eingedrungen waren, entwendeten sie unter anderem Schmuck. Auch in diesem Fall flüchteten die Täter unerkannt.

Am Freitag, dem 21. November 2025, und Samstag, dem 22. November 2025, zwischen 16:15 Uhr und 01:20 Uhr, öffneten Unbekannte vermutlich gewaltsam ein weiteres Fenster eines Einfamilienhauses in der Friedrich-Hebbel-Straße und entwendeten Bargeld. Auch in diesem Fall verließen die Täter den Tatort in unbekannte Richtung.

Am Abend des 22. November 2025, gegen 18:50 Uhr, überraschte ein Hausbewohner in Moorkamp bei seiner Rückkehr drei unbekannte Personen in seinem Wohnhaus. Zuvor hatte er sein Haus gegen 14:45 Uhr verlassen. Die Täter hatten vermutlich gewaltsam eine Terrassentür geöffnet und die Räume durchsucht. Bei der Rückkehr des Bewohners ergriffen die Einbrecher sofort die Flucht in Richtung Moorweg. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen ist noch kein Stehlgut bekannt.

Die drei unbekannten Täter, die vom Hausbewohner gestellt wurden, sollen männlich gewesen sein. Ein Täter war kräftig gebaut und etwa 170 bis 175 cm groß, die anderen beiden waren schlanker und ca. 185 bis 190 cm groß. Alle trugen dunkle Oberbekleidung.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen in den vorliegenden Fällen. Zeugen, die in den angegebenen Zeiträumen in der Nähe der genannten Orte verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise können telefonisch unter 04101 202-0 oder per E-Mail (SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de) bei der Polizei eingereicht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell