Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Polizei sucht Zeugen nach einer Nötigung im Straßenverkehr mit anschließender gefährlicher Körperverletzung

Henstedt-Ulzburg (ots)

Am 25.11.2025 (Dienstag) soll es gegen 08.30 Uhr zu einem Überholmanöver auf der L 75 zwischen Wakendorf II und Henstedt-Ulzburg gekommen sein. In dessen Folge soll der überholte Verkerhsteilnehmer den Überholenden mit Reizgas attackiert haben.

Ein 41-jähriger Fahrer eines Pkw VW Golf mit Parchimer Kennzeichen befuhr zur angegebenen Zeit die L 75 in Richtung Henstedt-Ulzburg. Der Mann überholte dann einen Pkw Audi A3, der mit einer Geschwindigkeit zwischen 70 und 80 km/h vor ihm gefahren sei. Während des Überholvorgangs soll der Audi-Fahrer sein Fahrzeug derart beschleunigt haben, dass das Überholen wesentlich erschwert wurde und ein Einscheren direkt vor dem Audi unumgänglich gewesen sein soll, um eine Gefährdung des herannahenden Gegenverkehrs zu vermeiden.

Bei einem verkehrsbedingten Halt an der Einmündung Götzberger Straße (L 75) und Kisdorfer Straße stieg der Fahrer des Audi aus und trat an die Fahrertür des VW Golf heran. Es kam zu einem zunächst verbalen Streit wegen des vorherigen Überholmannövers. Der ca. 50-jährige Fahrer des Audi sprühte dann plötzlich ein Reizspray ins Gesicht des Golf-Fahrers und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Weitere Angaben zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer sind derzeit nicht bekannt.

Der Mann erstattete anschließend Anzeige bei der Polizeistation Henstedt-Ulzburg. Dort hofft man nun auf Zeugenhinweise. Wer Angaben zu dem beschriebenen Überholmanöver oder zu einem sich anschließenden Streit an der benannten Einmündung machen kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 04193-99130.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell