Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Einbrecher erbeuten Uhren und Schmuck - Polizei sucht Zeugen

Norderstedt (ots)

Am 23.11.2025 (Sonntag) ist es im Zeitraum zwischen 15.00 Uhr und 20.00 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl im Klaus-Groth-Weg gekommen.

Im Tatzeitraum verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Einfamilienhaus und durchsuchten die Räumlichkeiten nach möglichem Stehlgut. Hierbei fanden der oder die Täter Goldschmuck und Uhren, die sie an sich nahmen. Anschließend verließen sie das Haus in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden wurde vorläufig mit 1500 Euro beziffert.

Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Pinneberg übernommen. Nach dort können Hinweise über verdächtige Feststellungen zu Personen oder Fahrzeugen an die Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail über sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de mitgeteilt werden.

