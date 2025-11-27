Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Täter brechen versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl aus noch unbekannten Gründen ab - Polizei sucht Zeugen

Pinneberg (ots)

Am 26.11.2025 (Mittwoch) ist es um 20.00 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus der Ludwig-Meyn-Straße gekommen. Zur genannten Zeit hatte ein Bewohner Geräusche wahrgenommen, die er zunächst nicht zu deuten wusste. Erst am Morgen des 27.11.2025 (Donnerstag) stellte er fest, dass unbekannte Täter offenbar versucht hatten, gewaltsam ins Haus einzudringen. Der Versuch wurde abgebrochen und der oder die Täter gelangten nicht ins Innere.

Die Ermittlungen zu diesem Fall führt die Kriminalpolizei Pinneberg. Von dort wird um Hinweise gebeten, sofern jemand verdächtige Feststellungen am Abend des 26.11.2025 in Tatortnähe getroffen hat. Für Mitteilungen stehen die Rufnummer 04101-202-0 oder die E-Mail-Adresse sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell