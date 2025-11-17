Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Werkstatt - Kupferrollen und Werkzeuge entwendet

Nordhorn (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 15.11.2025, 18:30 Uhr, bis Sonntag, 16.11.2025, 11:20 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Werkstatt in der Alfred-Mozer-Straße in Nordhorn. Die Täter drangen gewaltsam über ein Rolltor in das Gebäude ein und entwendeten dort mehrere Kupferrollen sowie diverses Werkzeug. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden; sie wird jedoch vorläufig auf rund 15.000 Euro geschätzt. Nach dem Diebstahl flüchteten die Täter unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell