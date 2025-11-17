PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Werkstatt - Kupferrollen und Werkzeuge entwendet

Nordhorn (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 15.11.2025, 18:30 Uhr, bis Sonntag, 16.11.2025, 11:20 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Werkstatt in der Alfred-Mozer-Straße in Nordhorn. Die Täter drangen gewaltsam über ein Rolltor in das Gebäude ein und entwendeten dort mehrere Kupferrollen sowie diverses Werkzeug. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden; sie wird jedoch vorläufig auf rund 15.000 Euro geschätzt. Nach dem Diebstahl flüchteten die Täter unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

