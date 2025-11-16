Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Sachbeschädigung an Firmenfahrzeug
Nordhorn (ots)
Zwischen Freitagabend, 20:00 Uhr, und Samstagmittag, 15:00 Uhr, kam es im Stadtgebiet von Nordhorn zu einer Sachbeschädigung an einem Firmenfahrzeug. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen silbernen Firmentransporter mittels eines unbekannten Gegenstands an der. Der Transporter der geschädigten Firma stand im Tatzeitraum an zwei verschiedenen Anschriften an der Lindenallee sowie der Elbinger Straße, sodass der genaue Tatort nicht eindeutig bestimmt werden konnte. Der entstandene Schaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Die Polizei Nordhorn bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05921 / 3090 zu melden.
