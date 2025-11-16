Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Eine Person bei Unfall verletzt

Meppen (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 18:37 Uhr auf der Straße Helter Damm in Meppen zu einem Alleinunfall, bei dem ein 59-jähriger Fahrzeugführer verletzt wurde. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der Mann mit seinem Land Rover die Straße aus Richtung Helte kommend. Nach Abschluss eines Überholvorgangs kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Das Fahrzeug wurde dabei so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit ist. Der Fahrer wurde leicht verletzt und zunächst in das Krankenhaus Meppen gebracht. Der Mann stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,85 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, und der Führerschein des Unfallverursachers sichergestellt. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

