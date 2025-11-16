Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Sachbeschädigung an parkendem Fahrzeug - Polizei sucht Zeugen

Haren (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es in Haren (Ems) zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug. Der Vorfall ereignete sich gegen 02:45 Uhr im Bereich der Straße An der Mühle. Nach bisherigen Ermittlungen warf ein unbekannter Täter einen Stein gegen die Heckscheibe eines dort abgestellten Pkw und zerstörte diese vollständig. Hinweise auf ein Diebstahlsdelikt ergaben sich nicht; aus dem Fahrzeug wurde nach aktuellem Ermittlungsstand nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Personen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterin oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter der Rufnummer 05932 / 72100 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell