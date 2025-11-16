PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Sachbeschädigung an parkendem Fahrzeug - Polizei sucht Zeugen

Haren (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es in Haren (Ems) zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug. Der Vorfall ereignete sich gegen 02:45 Uhr im Bereich der Straße An der Mühle. Nach bisherigen Ermittlungen warf ein unbekannter Täter einen Stein gegen die Heckscheibe eines dort abgestellten Pkw und zerstörte diese vollständig. Hinweise auf ein Diebstahlsdelikt ergaben sich nicht; aus dem Fahrzeug wurde nach aktuellem Ermittlungsstand nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Personen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterin oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter der Rufnummer 05932 / 72100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 15.11.2025 – 07:52

    POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

    Nordhorn (ots) - Am Freitag, den 14.11.2025, kam es gegen 17:20 Uhr auf der B 213 / Osttangente in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Ein bislang unbekannter Fahrer bog vom Wehrweg kommend auf die B213 in Fahrtrichtung Niederlande ein, ohne dabei auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Zwei nachfolgende Fahrzeuge mussten daraufhin eine Gefahrenbremsung durchführen. Eine 31-jährige ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 07:51

    POL-EL: Lingen - Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin - Unfallverursacher flüchtig

    Lingen (ots) - Am Freitag, den 14.11.2025, kam es gegen 17:00 Uhr an der Kreuzung Schwarzer Weg / Beckstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 16-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Die Jugendliche befuhr den Schwarzen Weg in Richtung Altenlingen, als es im Kreuzungsbereich zur Kollision mit einem bislang unbekannten Pkw kam. Bei dem Fahrzeug soll es sich ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 07:51

    POL-EL: Lingen - Unfallflucht im Kreisverkehr - Polizei sucht Zeugen

    Lingen (ots) - Am Freitag, den 14.11.2025, kam es gegen 13:20 Uhr im Kreisverkehr Bernd-Rosemeyer-Straße / Lindenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Ein 13-jähriger Junge befuhr mit seinem Fahrrad den Kreisverkehr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Gleichzeitig wollte ein weiterer Radfahrer von der Alten Rheiner Straße aus in den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren