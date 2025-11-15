Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin - Unfallverursacher flüchtig

Lingen (ots)

Am Freitag, den 14.11.2025, kam es gegen 17:00 Uhr an der Kreuzung Schwarzer Weg / Beckstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 16-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Die Jugendliche befuhr den Schwarzen Weg in Richtung Altenlingen, als es im Kreuzungsbereich zur Kollision mit einem bislang unbekannten Pkw kam. Bei dem Fahrzeug soll es sich ersten Angaben zufolge um einen mittelgroßen schwarzen Pkw gehandelt haben. Der Fahrer oder die Fahrerin entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell